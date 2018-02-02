Сотрудник аппарата ФСИН России проинспектировал дом ребенка при женской колонии

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Совместная рабочая группа в составе первого заместителя начальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Ирины Ларионовой, уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяны Ковалевой и членов регионального ОНК Натальи Стрельцовой и Владмира Жолтикова проинспектировала дом ребенка при женской исправительной колонии №3 УФСИН России по Краснодарскому краю.

Проверяющие совершили обход детского учреждения. Были осмотрены игровые и спальные комнаты, детская кухня, медицинский реабилитационный центр, где малыши получают помощь психолога и логопеда, принимают на современном физиотерапевтическом оборудовании различные профилактические процедуры.

Проверяющие также посетили функционирующее при доме ребенка отделение совместного проживания матерей с детьми. Круглосуточное общение обеспечивает полноценную связь матери со своим ребенком, меняет поведение осужденной в лучшую сторону, стимулирует ее к законопослушному поведению. Детишки рядом с матерью растут более раскованными, контактными, эмоционально стабильными и в своем развитии ни в чем не уступают детям, воспитывающимся на воле.

В конце своего посещения представитель ФСИН и детский омбудсмен провели прием осужденных по личным вопросам.

По результатам посещения отмечен достаточный уровень материально-бытового и медицинского обеспечения дома ребенка. Кроме того, проверяющие высоко оценили профессионализм работающего в детском учреждении персонала.