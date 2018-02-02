/Общество/

Сотрудник аппарата ФСИН России проинспектировал дом ребенка при женской колонии

Совместная рабочая группа в составе первого заместителя начальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Ирины Ларионовой, уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяны Ковалевой и членов регионального ОНК Натальи Стрельцовой и Владмира Жолтикова проинспектировала дом ребенка при женской исправительной колонии №3 УФСИН России по Краснодарскому краю.

Проверяющие совершили обход детского учреждения. Были осмотрены игровые и спальные комнаты, детская кухня, медицинский реабилитационный центр, где малыши получают помощь психолога и логопеда, принимают на современном физиотерапевтическом оборудовании различные профилактические процедуры.

Проверяющие также посетили функционирующее при доме ребенка отделение совместного проживания матерей с детьми. Круглосуточное общение обеспечивает полноценную связь матери со своим ребенком, меняет поведение осужденной в лучшую сторону, стимулирует ее к законопослушному поведению. Детишки рядом с матерью растут более раскованными, контактными, эмоционально стабильными и в своем развитии ни в чем не уступают детям, воспитывающимся на воле.

В конце своего посещения представитель ФСИН и детский омбудсмен провели прием осужденных по личным вопросам.

По результатам посещения отмечен достаточный уровень материально-бытового и медицинского обеспечения дома ребенка. Кроме того, проверяющие высоко оценили профессионализм работающего в детском учреждении персонала.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

75-летие со дня высадки десанта под командованием майора Цезаря Львовича Куникова на Малую землю отметят в Геленджике

В 2018 планируется выдать 7273 государственных жилищных сертификата

В Северском районе от удара током на вагоне поезда погиб подросток

На дорогах Новороссийска

В Новороссийске заполнили капсулу с посланиями потомкам в 2067 год