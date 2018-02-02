В Новороссийске участковый уполномоченный полиции встрелил спасённых

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В Новороссийске участковый уполномоченный полиции встретил в день выписки из больницы семью, которую помог спасти.

Участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Новороссийску лейтенант полиции Егор Савостин с цветами и игрушечным полицейским автомобилем пришел в больницу на выписку семьи, которую помог спасти от удушья.

Несколько дней назад оперативный дежурный УМВД России по городу Новороссийску сообщил участковому о том, что на телефон скорой медицинской помощи поступил звонок от мужчины, который утром обнаружил в бессознательном состоянии жену и маленького ребенка, указал адрес и резко прервал разговор. Прибывшим медикам дверь указанной квартиры никто не открыл.

Лейтенант полиции оперативно прибыл по указанному адресу, опросил соседей, установил, что в квартире проживает семья из трех человек, а за стеной, незадолго до его прибытия, были слышны всхлипы ребенка. Егор Савостин через дежурную часть вызвал сотрудников МЧС и бригаду скорой помощи. Поднявшись по приставной лестнице вместе с сотрудником МЧС на балкон второго этажа, он увидел в окно лежащих на полу двоих взрослых и маленького ребенка. Участковый отжал стеклопакет, забрался в помещение и открыл дверь медикам. Пострадавшие экстренно были госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы с предварительным диагнозом - отравление угарным газом.

В день выписки семья новороссийцев искренне обрадовалась появлению лейтенанта полиции и поблагодарила его за профессионализм и оперативность.

В настоящее время руководством УМВД России по городу Новороссийску рассматривается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю