Виктор Хрестин встретился с юными исследователями Геленджика

/Общество/

Школьники рассказали главе муниципалитета о своих научных достижениях и продемонстрировали их. Несмотря на юный возраст, ребята уже собирают и программируют роботов, разрабатывают инженерные проекты, печатают объёмные предметы на 3D принтере.

Так, Вадим Горносталь создал телеуправляемый макет робота MeDGize. Изобретение предназначено для осмотра труднодоступных территорий, обнаружения объектов, находящихся под завалами, перетаскивания малых грузов. Работоспособность и достаточную проходимость изобретения уже доказали проведенные испытания.

Виктор Хрестин предложил Вадиму с помощью его прибора принять участие в обследовании подземных инженерных коммуникаций, что принесёт неоценимую пользу городу.

Также главу города заинтересовала разработка самого юного участника встречи Алексея Мартынова. Юный эколог предложил свой способ переработки картонных отходов, который позволит использовать их для изготовления бумаги. А Лариса Григорьян представила Виктору Хрестину модель блока искусственного рифа для малых бухт, которые позволят сохранять экосистему Геленджикской бухты.

- Приятно видеть результаты вашей работы на различных мероприятиях и выставках. Действительно, берет гордость за то, что в нашем городе есть такая талантливая молодежь. За вами, без сомнения, будущее России. Это подчеркивает Президент нашей страны Владимир Путин, поэтому развитию детской науки уделяется большое внимание. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом, совершать новые открытия и достигать новых высот, - сказал Виктор Хрестин.

На встрече присутствовали и призеры недавно прошедшего регионального чемпионата JuniorSkills, миссией которого является популяризация рабочих профессий будущего. По его итогам две геленджикские команды были приглашены на Национальный чемпионат «Профессионалы будущего», который пройдет совсем скоро в городе Москва. Ребятам предстоит проявить себя в компетенциях «Мобильная робототехника» и «Прототипорование».