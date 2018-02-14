Пиратские копии фильма "Скиф" удалены с 120 ресурсов, ожидается удаление еще с 23 сайтов

/Общество/

Роскомнадзор в рамках «антипиратского» законодательства продолжает принимать меры защиты интеллектуальной собственности отечественных производителей кино. На основании определений Мосгорсуда Роскомнадзором в адрес 151 интернет-ресурса направлены требования об удалении пиратских копий фильма «Скиф».

В настоящий момент пиратские копии фильмов удалены с 120 ресурсов, ожидается удаление еще с 23 сайтов. Операторами связи осуществляется блокировка восьми интернет-ресурсов, не прекративших доступ к пиратским копиям фильмов.

В 2017 году в Роскомнадзор поступило более 1,2 тыс. определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. Наибольшее количество определений касалось защиты прав на кинематографическую продукцию. В частности, Роскомнадзором принимались меры по ограничению доступа к пиратским сайтам с премьерными отечественными кинофильмами «Аритмия», «Легенда о Коловрате», «Притяжение», «Время первых», «Большой», «Крым», «Салют-7», «Гоголь», «Движение вверх» а также к американскому фильму «Интервью с Путиным» и популярным сериалам «Игра престолов», «Твин Пикс».

Источник: Роскомнадзор