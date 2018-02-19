Анапа отпраздновала Масленицу: на главной площади города прошли народные гуляния

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На Театральной площади в минувшее воскресенье было многолюдно: играла веселая музыка, работали интерактивные площадки, а недостаток солнца с лихвой компенсировали яркие улыбки на лицах взрослых и детей. Анапа традиционно встретила Масленицу народными гуляниями, задорным настроением и радостными эмоциями. В празднике принял участие глава города-курорта Юрий Поляков.

Юрий Федорович посмотрел, как организованы торжества, а также поздравил анапчан: «Масленица знаменует прощание с зимой и начало весны, пробуждение природы. Во все времена люди связывали с этим праздником надежду на обновление и перемены к лучшему. Желаю всем анапчанам крепкого здоровья, радости и тепла в семьях, яркого весеннего настроения! Пусть Широкая Масленица принесет любовь и согласие в каждый дом!»

Всё было сделано ради того, чтобы люди провожали зиму с хорошим настроением: на улице Астраханской изделия из дерева, ткани и стекла предлагали мастера декоративно-прикладного искусства. Рядом демонстрировали удаль молодецкую спортсмены и любители здорового образа жизни. Для них работала площадка, на которой можно было сдать нормативы ГТО и просто проверить свои силы.

Вкусную и свежую продукцию представили предприятия общепита и здравницы курорта. Глаз радовало изобилие выпечки, многочисленные сорта мёда, всевозможные сладости и, конечно, разнообразные – с начинкой и без, румяные и кружевные – блины.

На сцене с задорными и эмоциональными номерами выступали лучшие творческие коллективы: «Карнавал», «Звонница», «Казачья воля», «Самоцветы», «Есаул», «Эксклюзив» и другие. Чудеса эквилибристики под аплодисменты всех собравшихся демонстрировали канатоходцы, поражая мастерством и сложностью трюков.

Для маленьких анапчан устроили забавные конкурсы: ребятишки с удовольствием перетягивали канаты, водили хороводы с аниматорами и фотографировались с ростовыми куклами. А участники праздника постарше могли проявить ловкость и недюжинную силу, покорив ярмарочный столб, что оказалось совсем непросто!

Прошел конкурс народного творчества среди учреждений культуры. Участницы из сельских округов представили визитные карточки и посоревновались в танцевальном флешмобе. И, конечно, кульминацией стало традиционное сжигание чучела – символичное прощание с зимой.

Праздник продолжался на протяжении нескольких часов, даря всем своим участникам радостное настроение и обещание скорой весны.