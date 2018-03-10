Прокуратура Центрального административного округа г. Краснодара пресекла дискриминационные действия учебных заведений и учреждений здравоохранения

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Прокуратурой округа в ходе проверки установлено, что в нарушение Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на официальных сайтах 16 общеобразовательных учреждений, коррекционных школ, учреждений дополнительного образования и здравоохранения Центрального округа г. Краснодара отсутствовал доступ к версии для слабовидящих, чем созданы искусственные ограничения для лиц, в том числе несовершеннолетних с нарушением зрительных способностей к информации о деятельности образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, основных образовательных программах, указанное также носит признаки дискриминационного действия.

Прокуратурой округа руководителям образовательных организаций и учреждений здравоохранения внесены представления, по результатам рассмотрения которых должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.

Вопросы исполнения законодательства о социальной защите инвалидов находятся на постоянном контроле органов прокуратуры Краснодарского края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuratura-centralnogo-administrativnogo-okruga-g-2