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Прокуратура Центрального административного округа г. Краснодара пресекла дискриминационные действия учебных заведений и учреждений здравоохранения

Прокуратурой округа в ходе проверки установлено, что в нарушение  Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  на официальных сайтах 16 общеобразовательных учреждений, коррекционных школ, учреждений дополнительного образования и здравоохранения  Центрального округа г. Краснодара отсутствовал  доступ к версии для слабовидящих, чем созданы искусственные ограничения для лиц, в том числе несовершеннолетних с нарушением зрительных способностей к информации о деятельности образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, основных образовательных программах, указанное также носит признаки дискриминационного действия.

 

Прокуратурой округа руководителям образовательных организаций и учреждений здравоохранения внесены представления, по результатам рассмотрения которых должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.

Вопросы исполнения законодательства о социальной защите инвалидов находятся на постоянном контроле органов прокуратуры Краснодарского края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuratura-centralnogo-administrativnogo-okruga-g-2

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Категория: Новости / Общество

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