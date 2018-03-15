Владимир Синяговский в очередной раз встретился с жителями города Краснодара на площадке приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева

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Ранним утром Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы, провел прием граждан по личным вопросам для жителей краевой столицы.

Несмотря на разные территории, где Владимир Синяговский регулярно проводит встречи и приемы, а это территория преимущественно 49 избирательного округа, тематика обращений граждан на каждой встрече во многом схожа. Это вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг, вопросы обеспечения жильем, вопросы со-инвесторов долевого строительства, вопросы социального обеспечения населения и здравоохранения. Этот прием не стал исключением, были подняты самые острые вопросы горожан. Зачастую граждане обращаются с просьбой о правовой защите интересов, за юридической помощью.

Так, жительница города Краснодара, обратилась с просьбой об оказании правовой помощи в вопросе защиты своих трудовых прав. На месте была организована беседа со специалистами трудовой инспекции Краснодарского края в части соблюдения трудового законодательства.

Серьезная работа была поделана на месте по обращению жительницы города Краснодара Заикиной Анны. Она обратилась за поддержкой предпринимателей Краснодарского края на своем примере. Дело в том, что Анна Сергеевна уже много лет осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере дошкольного и школьного образования. Имея статус матери-одиночки, она организовала несколько центров дополнительного образования для детей от 2 до 13 лет. Дело это нелегкое, большая арендная стоимость помещений, кредиты, которые были взяты на развитие деятельности, заработная плата педагогам и многие другие расходы привели молодого предпринимателя в тупик. Заикина Анна обратилась к Владимиру Синяговскому с просьбой о возможном участии в действующих программах Краснодарского края по поддержке молодых предпринимателей. И такая поддержка у нас в крае есть!!! Создан и успешно реализует свои программ Центр поддержки предпринимательства Краснодарского края. Существует финансовая поддержка в виде субсидий, микрозаймов и поручительства. Кроме того, к вопросу Анны Сергеевны были подключены специалисты Законодательного Собрания Краснодарского края. Которые в свою очередь предложили возможные пути решения вопросов.