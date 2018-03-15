Владимир Синяговский в очередной раз встретился с жителями города Краснодара на площадке приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
Ранним утром Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы, провел прием граждан по личным вопросам для жителей краевой столицы.
Несмотря на разные территории, где Владимир Синяговский регулярно проводит встречи и приемы, а это территория преимущественно 49 избирательного округа, тематика обращений граждан на каждой встрече во многом схожа. Это вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг, вопросы обеспечения жильем, вопросы со-инвесторов долевого строительства, вопросы социального обеспечения населения и здравоохранения. Этот прием не стал исключением, были подняты самые острые вопросы горожан. Зачастую граждане обращаются с просьбой о правовой защите интересов, за юридической помощью.
Так, жительница города Краснодара, обратилась с просьбой об оказании правовой помощи в вопросе защиты своих трудовых прав. На месте была организована беседа со специалистами трудовой инспекции Краснодарского края в части соблюдения трудового законодательства.
Серьезная работа была поделана на месте по обращению жительницы города Краснодара Заикиной Анны. Она обратилась за поддержкой предпринимателей Краснодарского края на своем примере. Дело в том, что Анна Сергеевна уже много лет осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере дошкольного и школьного образования. Имея статус матери-одиночки, она организовала несколько центров дополнительного образования для детей от 2 до 13 лет. Дело это нелегкое, большая арендная стоимость помещений, кредиты, которые были взяты на развитие деятельности, заработная плата педагогам и многие другие расходы привели молодого предпринимателя в тупик. Заикина Анна обратилась к Владимиру Синяговскому с просьбой о возможном участии в действующих программах Краснодарского края по поддержке молодых предпринимателей. И такая поддержка у нас в крае есть!!! Создан и успешно реализует свои программ Центр поддержки предпринимательства Краснодарского края. Существует финансовая поддержка в виде субсидий, микрозаймов и поручительства. Кроме того, к вопросу Анны Сергеевны были подключены специалисты Законодательного Собрания Краснодарского края. Которые в свою очередь предложили возможные пути решения вопросов.