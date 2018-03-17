В социальных сетях обсуждается...

Новость из Телеграм. Считаю нужным поделиться с друзьями. Будьте бдительны - провокатор может оказаться рядом! (далее цитата)

"До нас дошла очень интересная информация от одного из штабов Навального.

Среди особо доверенных членов штабов распространяют закрытые инструкции по постановке "спектаклей" на избирательных участках, с последующими заявлениями о громких нарушениях.

Штабам Навального на местах дано поручение всё происходящее на местах переворачивать и подавать как непрекращающиеся нарушения.

Если в первые часы на участке очередь, значит использован административный ресурс для того, чтобы согнать людей на выборы. После этого необходимо взять постановочное интервью, где якобы заводчанин/студент (или кто-нибудь еще) рассказывает как его угрожали уволить/отчислить, в случае неявки на выборы.

Или, например, если жителей отдаленных поселков будут привозить на участки с помощью специально выделенных автобусов, то необходимо выдавать это за насильственное приведение избирателей на выборы.

Если в какой-нибудь деревне к обеду все проголосуют и участки будут пусты, нужно снять сюжет о том, что выборы никому не нужны и бойкот Навального находит поддержку в народе.

Заготовлены "актеры", которые, якобы, получают деньги за голосование от представителей администрации, люди, которые "пытаются" совершить вброс или вынос бюллетеней с участка.

Еще одним методом провокации будут сторонники Навального, которые в футболках и кепках с надписями "Путин" и его фотографиями придут голосовать на участках, а наблюдатели будут фиксировать их агитаторами, нарушающими закон.

Все наблюдатели работают с так называемыми "независимыми наблюдателями ОБСЕ, которые все эти акты с нескрываемым восторгом будут разносить по международным каналам.

Навальный теряет популярность своих малочисленных воздыхателей, а значит теряет и деньги."(цитата закончилась)