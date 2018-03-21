Несовершеннолетним осужденным Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю рассказали о легендарном советском футболисте

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В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA-2018 сотрудники воспитательного отдела Белореченской воспитательной колонии регулярно организуют мероприятия, посвященные проведению в России этих крупномасштабных спортивных соревнований.

В этот раз воспитанников Белореченской воспитательной колонии познакомили с биографией легендарного советского футболиста Льва Яшина.

Ребятам рассказали о величайшем футболисте, вратаре, чемпионе олимпийских игр 1956 года, чемпионе Европы 1960 года и 5-кратном чемпионе СССР, заслуженном мастере спорта СССР, Герое Социалистического Труда, выступавшем за московское «Динамо» и сборную СССР Льве Яшине.

В период подготовки к FIFA-2018 в пенитенциарных учреждениях края будут организованы конкурсы плакатов, викторины, встречи с ветеранами кубанского футбола, товарищеские матчи по футболу. Все эти мероприятия направлены на популяризацию футбола и пропаганду здорового образа жизни.

Во время проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года, осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях Краснодарского края, будет предоставлена возможность посмотреть матчи как, в прямом эфире, так и в записи.

Источник: пресс-служба УФСИН