День финансиста Кубани
В редакцию пришло поздравление депутата Государственной Думы Владимира Синяговского. Ниже публикуем...
Уважаемые друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем финансиста
Краснодарского края!
Профессия человека, работающего с финансами, во все времена по праву пользовалась почетом и уважением, так как от конкретного финансиста зависит общая финансовая политика города, региона, страны.
В этот день хочется поблагодарить всех вас за честный и добросовестный труд. Ведь успешное экономическое развитие страны невозможно без эффективной работы государственной финансовой системы.
Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и реализации самых смелых идей и проектов во благо Краснодарского края!
Мира и добра!
С уважением,
депутат Государственной Думы Владимир Синяговский