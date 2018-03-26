День финансиста Кубани

/Общество/

В редакцию пришло поздравление депутата Государственной Думы Владимира Синяговского. Ниже публикуем...

Уважаемые друзья!

Примите самые искренние поздравления с Днем финансиста

Краснодарского края!

Профессия человека, работающего с финансами, во все времена по праву пользовалась почетом и уважением, так как от конкретного финансиста зависит общая финансовая политика города, региона, страны.

В этот день хочется поблагодарить всех вас за честный и добросовестный труд. Ведь успешное экономическое развитие страны невозможно без эффективной работы государственной финансовой системы.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и реализации самых смелых идей и проектов во благо Краснодарского края!

Мира и добра!

С уважением,

депутат Государственной Думы Владимир Синяговский