Полицейские и общественники Геленджика встретились с отцом Героя России

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Сотрудники полиции и школьники подготовили торжественное мероприятие для Нурбаганда Нурбагандова.

Отец Героя России Магомеда Нурбагандова приехал в Геленджик на открытие культурного центра Республики Дагестан. В рамках поездки он посетил местный отдел полиции.

Встретили Нурбаганда Нурбагандова начальник Отдела Вадим Чикин, председатель Общественного совета Юлия Соболева и председатель ветеранской организации Сергей Строкань. После возложения цветов к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, полицейские показали гостям комнату истории Отдела и подарили Нурбаганду Магомедовичу альбом, посвященный полиции Геленджика.

Торжественный прием продолжился в актовом зале местной школы, где присутствующим показали видеосюжет о подвиге Магомеда Нурбагандова. В память о Герое России школьники подготовили танцевальные зарисовки на тему многонациональности нашей страны. В зале звучали стихи и песни в исполнении ребят. Нургабанд Магамедович, обратившись к присутствующим, едва сдерживая слезы, рассказал о своем сыне и поблагодарил местных жителей за теплый прием.

В завершение встречи присутствующие почтили минутой молчания память Героя России, который под угрозой смерти остался верен присяге, долгу и своему народу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю