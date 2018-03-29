Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов посетил СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю

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Председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова сопровождали начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, заместитель начальника департамента Секретариата Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Куринов, Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Машак, председатель региональной ОНК Анзаур Ахиджак, член Общественной палаты Краснодарского края Виталий Мещеряков и представитель Правового управления ФСИН России Александр Кузнецов.

Михаил Федотов вместе с делегацией побывал в камерах карантинного отделения и корпусе для содержания несовершеннолетних и женщин, ознакомился с условиями содержания подозреваемых и обвиняемых, а также провел прием по личным вопросам.

Во время бесед жалоб и заявлений от подследственных на условия содержания, коммунально-бытовое и медико-санитарное обеспечение не поступило. Визит правозащитников состоялся в рамках проходящего в Краснодарском крае с 26 по 28 марта 2018 года выездного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю