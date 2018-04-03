В Краснодарском крае стартует ежегодная акция «Вахта Памяти»

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Задачи всероссийского проекта – сохранение и благоустройство воинских захоронений, проведение поисковых работ и установление имен погибших в Великой Отечественной войне.

Краевая «Вахта Памяти» откроется торжественным митингом 6 апреля в краснодарском парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы.

В открытии акции примут участие воспитанники патриотических и поисковых клубов, общественных организаций и объединений, молодые добровольцы, ветераны ВОВ.

Организаторами акции выступают министерство образования, науки и молодежной политики края совместно с «Центром патриотического воспитания молодежи Кубани». Поддержку ей оказывают краевая общественная организация «Южный Регион», региональное отделение «Поискового движения России» и ассоциация «Кубаньпоиск».

– В этом году край празднует великую дату - 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. На фронтах, где проходили кровопролитные сражения, погибшие воины часто так и оставались незахороненными. Найти их и восстановить имена героев – цель поисковых организаций края. Как ожидается, акция продлится до ноября, - сообщили в «Центре патриотического воспитания молодежи Кубани».

В программе мероприятия также запланированы запуск добровольческого проекта «Дорогами славы» по благоустройству памятных мест в городах и станицах региона, работа тематических площадок, проведение семинара-совещания и церемония награждения лучших представителей поискового движения.

Помимо этого, 6 апреля будет запущен новый региональный проект «Дни единых действий по благоустройству памятников и мемориалов». Основные мероприятия акции состоятся в апреле-мае. По его итогам будет разработана подробная карта мемориальных объектов Кубани.

Также в этот день будет объявлен старт туриады добровольческого проекта «Дорогой героев», реализуемой общественной организацией «Южный регион». В рамках него группы волонтеров с апреля по июнь совершат походы по местам боевой славы. Они будут ремонтировать памятники участникам ВОВ в горной и труднодоступной местности.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края