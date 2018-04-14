В Славянске-на-Кубани восстановлены права инвалида

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В ходе проводимого в 2017 году Славянской межрайонной прокуратурой турнира по настольному теннису для лиц с ограниченными возможностями к межрайонному прокурору обратился 35-летний местный житель, инвалид 2 группы, которому не была назначена ежемесячная денежная сумма в связи со стойкой утратой трудоспособности.

Установлено, что в 2008 году в результате конфликта охранник кафе нанес один удар в лицо мужчине, от которого он упал и получил телесные повреждения виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга тяжелой степени.

Впоследствии охранник привлечен к уголовной ответственности и осужден по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

После получения телесных повреждений молодой человек в течение длительного времени неоднократно находился на стационарном лечении в больнице, перенес сложные операции по восстановлению утраченного здоровья. После прохождения освидетельствования ему установлена 2 группа инвалидности бессрочно.

Учитывая, что заявитель не может самостоятельно защищать свои права, а также тот факт, что по истечении времени из-за нанесенной травмы наступила 70% степень стойкой утраты общей трудоспособности прокурор с целью защиты прав инвалида обратился в суд с требованием о взыскании с причинителя вреда ежемесячно денежной суммы в размере 8 тыс. рублей пожизненно, с последующей индексацией.

Судом первой инстанции, с которым согласилась судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда вступило в законную силу, права инвалида восстановлены.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/slavyanskim-mezhrayonnym-prokurorom-v-sudebnom-0