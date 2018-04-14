Резервуарам нужен капремонт

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В станице Староминской проводятся работы по улучшению водоснабжению жителей.

Специалисты производственного участка ст. Староминская (магистраль) ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» выполнили промывку двух резервуаров чистой воды, емкостью по три тысячи кубометров каждый. После чего провели обследование технического состояния этих резервуаров. Надо отметить, что за 37 лет эксплуатации они изрядно обветшали. Гидроизоляционный слой, которым были покрыты стены и дно резервуара, практически исчез. Кое-где появились трещины, на плитах перекрытия в отдельных местах проступает арматура, которая от воздействия влажной среды изрядно проржавела.

По результатам осмотра составляются дефектные ведомости, на основании которых будет намечен план по капитальному ремонту этих резервуаров.

По приглашению руководства РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» резервуары осмотрели специалисты, в недавнем прошлом выполнявшие работы по капремонту приемной камеры на участке головных сооружений группового водопровода, расположенных в поселке Октябрьский Ленинградского района, на предмет подготовки коммерческого предложения по капремонту вышеуказанных объектов.

Источник: Пресс-служба Кубаньводкомплекс