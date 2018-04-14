На Кубани проходит ежегодная масштабная акция поисковиков «Мы идем снова там, где гремела война…»

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В Краснодарском крае в преддверии Дня Победы в 75-летия освобождения Кубани от фашистов набрала ход акция по презентации деятельности поисковых организаций «Мы идем снова там, где гремела война…».

Мероприятие проходит в рамках реализации Межрегиональной патриотической просветительской программы «НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ» и реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В течение месяца в городах и районах края представители 8 поисковых организаций и 2 школьных поисковых отрядов проведут десятки тематических встреч с молодежью. Юным кубанцам будут представлены выставки поисковых реликвий, показан документальный фильм «НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ». Каждому из участников организаторы вручат георгиевскую ленточку и буклет «фронтовое письмо».

Тысячи ребят смогут прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, увидеть ее глазами бойцов поисковых отрядов. Ребятам предложат стать волонтерами поискового движения.

С 1 апреля мероприятия акции прошли в городах Новороссийск, Кропоткин, Красноармейском, Тимашевском районах.

Особенностью этого года стал запуск интерактивного проекта «ПИСЬМА ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ». Копии солдатских писем наших земляков будут обрабатываться волонтерами, и размещаться в специальном разделе на сайте организации kubpoisk.ru.

Патриотические мероприятия пройдут более чем 20 городах и районах края и завершатся ко Дню Победы. Организаторы планируют, что с работой кубанских поисковиков смогут ближе ознакомиться 8 тысяч человек.

Источник: «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск»