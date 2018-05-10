На Карнавал в Геленджик приедут делегации из городов-побратимов

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В мероприятиях, посвящённых открытию курортного сезона, примут участие гости из Айя Напы (Кипр) и Ангулема (Франция).

В составе французской делегации в Геленджик приедут представители мэрии, а также повара, которые проведут для геленджикских кулинаров и студентов мастер-классы и поделятся секретами своего мастерства.

Также в праздничные дни в Геленджике состоится открытие сквера, посвященного дружбе российского и кипрского городов-курортов. Новая парковая зона создана в микрорайоне Северный.

О необходимости создания в Геленджике и Айя Напе объектов в честь городов-побратимов, главы двух городов говорили на официальной встрече в администрации российского курорта, которая состоялась осенью 2017 года.

Напомним, что Карнавал в Геленджике в этом году состоится 2 июня.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик