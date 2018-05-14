Супруги Мажуры из Геленджика отпраздновали «рубиновый» юбилей семейной жизни

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В городском отделе ЗАГС состоялась красивая и трогательная церемония чествования Николая Васильевича и Людмилы Викторовны, которые обменялись кольцами ровно 40 лет назад.

Геленджик - город, символом которого считается «Белая невесточка». Возможно, именно поэтому здесь происходит так много судьбоносных встреч.

Вот и Николай Васильевич с Людмилой Викторовной познакомились вдали от дома, на юге страны: он приехал из Владикавказа молодым специалистом и устроился водителем в ПАТО, она - по приглашению брата после окончания школы погостить в курортный городок.

Их встреча произошла на танцах, организованных в общежитии. Познакомившись, они уже никогда не разлучались.

В день рубиновой свадьбы с таким знаменательным днем супругов поздравили родные и близкие, а также заместитель главы Геленджика Ирина Харольская. Она вручила юбилярам приветственный адрес от главы города и подарки.

В своей речи Ирина Харольская отметила, что такие семейные пары для современной молодежи являются примером сохранения любви и тепла. А любовь и счастье в семье Мажура передаются по наследству. Об этом говорит плод их многолетней совместной жизни: двое счастливых детей и внуки.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик