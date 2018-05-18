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Команды Балтийского флота сразились в компьютерной игре «World of tanks» за Кубок командующего

В Калининграде в кибер-крубе «Баzа» прошел турнир по компьютерной игре «World of tanks» на Кубок командующего Балтийского флота, посвященный 315-й годовщине образования БФ. В нем приняли участие более 60 военнослужащих Балтфлота, а также 50 юнармейцев и кадетов, которые образовали 27 команд.

Как отметил заместитель командующего БФ по работе с личным составом капитан 1-го ранга Игорь Курочкин, который принял участие в торжественном открытии мероприятия, турнир с участием военнослужащих проводится уже второй раз. Первые пробные соревнования на приз командующего Балтийским флотом прошли накануне Дня ВМФ в июле прошлого года.

В турнире победила команда ракетного соединения из г. Черняховска, второе место взяли мотострелки из г. Гусева, третье место – у артиллерийского соединения из Калининграда.

Организаторами соревнований выступили Калининградское отделение Федерации компьютерного спорта России и командование Балтийского флота.

Источник: Пресс-служба Западного военного округа

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Категория: Новости / Общество

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Команды Балтийского флота сразились в компьютерной игре «World of tanks» за Кубок командующего

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