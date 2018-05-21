В Новороссийске проходят военно-полевых сборы Черноморского казачьего округа

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Глава Новороссийска Игорь Дяченко и Атаман Кубанского казачьего войска казачий генерал Николай Долуда приняли участие в торжественном открытии трехдневных военно-полевых сборов Черноморского казачьего округа в форте Раевский.

Два полка – Адагумский и Черноморский открыли традиционные трехдневные военно-полевые сборы Черноморского казачьего округа на историческом месте, в форте «Раевский». На открытии присутствовал глава Новороссийска Игорь Дяченко и заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края, Атаман Кубанского казачьего войска казачий генерал Николай Долуда. В этих военно-спортивных соревнованиях принимают участие около 700 казаков из Новороссийска, Сочи, Туапсе, Геленджика.

-Отрадно видеть здесь нашу молодежь – кадетов Новороссийского казачьего кадетского корпуса. Это значит, что сохраняется связь поколений. Слава казачества – в патриотизме, преданности родине и готовности защитить ее в любой момент! – сказал глава Новороссийска Игорь Дяченко. Он также поздравил педагогов и кадетов «Новороссийского казачьего кадетского корпуса», которые совсем недавно вернулись из Москвы, где принимали участие во Всероссийском смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус», и заняли там почетное второе место.

- Уверен, своими делами вы приумножаете славу казачества! Сохраняете связь поколений, растите настоящих патриотов! - сказал в приветственном слове Атаман Кубанского казачьего войска казачий генерал Николай Долуда, обращаясь к старшим казакам и к педагогам.

Эти сборы уже пятые по счету, их традиционно проводит Черноморский казачий округ под руководством атамана, казачьего полковника Сергея Юрьевича Савотина. Здесь казаки пройдут настоящую боевую подготовку, примут участие в стрельбах, в тактических учениях, в разведке, в других военных дисциплинах. Также состоится традиционный фестиваль казачьей полевой песни.

Закрытие мероприятия станет вдвойне торжественным днем. Оно состоится в станице Натухаевской, и будет приурочено к 156-й годовщине высадки первых казаков-переселенцев в станицу Натухаевскую. На здании исторического штаба будут открыты мемориальные доски, где увековечены имена 153 казаков-переселенцев. Мероприятие будет приурочено ко Дню станицы Натухаевской.

Источник: Пресс-служба адмминистрации МО Новороссийск