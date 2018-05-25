В Краснодарском крае под контролем органов прокуратуры продолжается работа по декриминализации сферы строительства многоквартирных домов с участием средств граждан

/Общество/

24 мая 2018 года в рамках расследования уголовного дела, ранее возбужденного в отношении Вартана Татуляна по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) сотрудниками Управления ФСБ по Краснодарскому краю задержан крупный застройщик из г. Сочи Юрий Оганян.

Органами предварительного расследования он подозревается в совершении двойных продаж квартир в ЖК «Плаза».

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры края.

Напомним, что в рамках мероприятий, направленных на восстановление прав участников долевого строительства, только в апреле 2018 года возбуждено 40 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением законности при строительстве многоквартирных домов с участием граждан. Наряду с мошенническими действиями и незаконным предпринимательством застройщиков, которые неправомерно привлекали денежные средства граждан, вскрыты случаи превышения служебных полномочий должностными лицами органов местного самоуправления, дачи экспертами заведомо ложных заключений о соответствии проблемных объектов строительным нормам и требованиям безопасности.

Работа по защите прав пострадавших участников строительства продолжается.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-krasnodarskom-krae-pod-kontrolem-organov