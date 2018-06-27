Владимир Синяговский: Нужна открытая общественная дискуссия по пенсионной реформе...

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Владимир Синяговский встретился с депутатами городской Думы Новороссийска в рамках региональной недели.

В администрации города прошла рабочая встреча депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимира Синяговского с депутатской фракцией городской Думы Новороссийского местного отделения Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Так же на встрече присутствовали представители Общественной палаты города, профсоюзные активисты. Во вступительном слове Владимир Ильич поделился с собравшимися направлениями работы Государственной Думы, своими впечатлениями и тем, что делается сегодня для Краснодарского края и Новороссийска. Далее разговор пошел о работе над новым пенсионным законом. Владимир Ильич, в частности, рассказал о том, что депутаты Государственной Думы активно работают с профильными министерствами, ведут большую подготовительную работу, которая строится на анализе ситуации в стране, изучении мирового опыта по данному вопросу. Так же депутатам городской Думы Владимир Синяговский привез рабочие материалы Государственной Думы по данному вопросу и попросил изучить их и обсудить со своими избирателями в округах. Цель данной работы – получение конструктивных предложений, которые смогут лечь в работу над законом. В свою очередь депутаты городской Думы не упустили возможность поделиться с Владимиром Синяговским своей работой в городе. Говорили и о свершениях и о проблемах. Многие из них знакомы депутату Государственной Думы. Владимир Ильич, предложил свою посильную помощь в их решении. Но еще раз напомнил о необходимости тесного контакта с людьми и подчеркнул собравшимся, что только прямое и откровенное общение с горожанами депутатов, ответственных лиц помогает на многие вопросы взглянуть по другому, найти нестандартные пути решения сложных вопросов. В завершении рабочей встречи депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимира Синяговской предложил проводить такие встречи ежеквартально. Инициатива Владимира Ильича была поддержана собравшимися единогласно.