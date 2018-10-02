В сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского края отменен карантин

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В течение последних трех лет подряд не выявлялся карантинный объект – повилика полевая на земельных участках сельскохозяйственного назначения в следующих муниципальных образования Краснодарского края: Выселковский, Кущевский, Тихорецкий районы.

В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений», пунктами 15-17 главы III «Порядка установления и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина», утвержденных Приказом Минсельхоза России от 13.02.2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина» приказами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее – Управление)были упразднены карантинные фитосанитарные зоны по карантинному объекту – повилика полевая на общей площади 2481,98 га, в том числе в Выселковском районе в ООО «Агрофирма им Ильича» на общей площади 564,98 га (приказ Управления № 936 от 17.09.2018 года), в Кущевском районе в АО «163 Бронетанковый ремонтный завод» на общей площади 226 га (приказ Управления № 998 от 28.09.2018 года), в Тихорецком районе: в ЗАО имени С.М.Кирова на общей площади 398 га (приказ Управления № 854 от 23.08.2018 года), в ООО «Агросоюз» на общей площади 998 га (приказ Управления № 857 от 19.08.2018 года), в ООО «Кубаньагро-Фаста» на общей площади 295 га (приказ Управления № 937 от 17.09.2018 года).

На указанных территорияхотменен карантинный фитосанитарный режим по повилике полевой.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА