Открытое обращение казаков Кубанского казачьего войска к Cвятейшеству Архиепископу Константинополя — Нового Рима и Вселенскому Патриарху ВарфоломеюI

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Ваше Святейшество! Кубанское казачье войско от лица всего кубанского казачества обращается к Вам в связи с дискуссиями и событиями, разворачивающимися в последнее время вокруг статуса Украинской православной церкви Московского патриархата.

В сентябре текущего года Синод Константинопольской церкви направил в Киев двух полномочных представителей: Его преосвященство Архиепископа Даниила Памфилийского (США) и Его Преосвященство епископа Иллариона Эдмонтонского (Канада). Оба иерарха (а их статус определен, как “экзархи”) прибыли в Киев “в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви”.

Кубанское казачье войско, всецело поддерживая позицию Московского патриархата, официально заявляет, что подобными действиями Константинополь приближается к красной линии, которую нельзя переходить. Это нарушение церковных правил, шаг, который приведет к необратимым трагическим последствиям, и еще больше усилит разорванность украинского общества и православного мира.

В сложившейся ситуации считаем должным Вам напомнить, Ваше Святейшество, что возникновение Русской православной церкви связано с Крещением Руси в 988 году, когда Константинопольский патриарх признал и поддержал киевского князя Владимира Святославича.

А с 1687 года Константинопольский патриархат признал воссоединение Киевской митрополии с Московским патриархатом, навсегда утвердив их неразрывную связь.

И сегодня на Украине действует единственная легитимная самоуправляемая с правами широкой автономии Украинская православная церковь в составе Московского патриархата.

Таким образом, Ваши действия по подготовке к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, являются беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата, которое не может остаться без ответа. Данное решение было принято без согласования с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием, что является грубейшим нарушением церковных канонов. Подобные реформы должны рассматриваться и приниматься только соборно, с учетом мнений первоиерархов всех церквей, архиепархий и митрополий, входящих в состав Вселенского патриархата.

Это не политический, организационный или имущественный вопрос. Это переломный момент в сохранении целостности православного мира, нарушение которой Вашими бездумными поступками может привести к полномасштабной цивилизационной трагедии и даже – не приведи Господь – к кровопролитию.

И это не пустые предположения и домыслы. Это горькие факты. Ведь все последние годы украинское общество, одурманенное и доведенное до истерии украинскими политиками, разрушает и захватывает православные храмы Украины.

И мы, казаки Кубанского казачьего войска, крайне возмущены Вашим решением. Среди казаков православная вера всегда имела особый статус и смысл жизни. С верой в Господа нашего казаки погибали за Царя и Отечество на полях сражений, поэтому вера всегда была определяющим стержнем в духовной жизни каждого казака, который рождался и умирал, осеняемый Святым Животворящим Крестом. Православная вера всегда определяла жизненный путь казака. И сегодня ритуал вступления в казачьи общества проводится в церкви с обязательным принесением клятвы на Святом Евангелии.

Православная вера является единой системой координат для сотен миллионов людей. А в этом регионе она имеет особый смысл и историческое значение. Именно здесь свою просветительскую миссию вели Святые равноапостольные первоучители Кирилл и Мефодий, Святой апостол Андрей Первозванный. Именно здесь отдавали свои жизни в разные исторические эпохи за православную веру кубанские казаки.

Слишком много нам пришлось пережить вместе – у нас единая судьба. В годы репрессий кубанские казаки подвергались гонениям и истреблению. Вслед за казаками страшную участь разделили православные священнослужители.

В годы Великой Отечественной войны, осеняя себя Крестом, казаки изгоняли нацистскую чуму не только из России, но и всей Европы. И когда мы стали возрождаться после долгих лет забвений и гонений, с нами возрождалась и крепла Русская православная церковь и православная вера.

И поэтому сейчас, когда мы, как и встарь, вместе, когда наши семьи наконец-то могут мирно посещать храмы и молиться, Вы, Владыка, одним росчерком пера хотите разрушить устоявшийся мир и духовное равновесие, которое царит в нашем восточнославянском регионе. Но сегодня пришла наша очередь встать на защиту Русской православной церкви.

Мы обращаемся к Вам с решительным протестом и глубоким возмущением. Просим Вас опомниться и одуматься, не доводя до завершения свой план по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви. Эта трагедия затронет миллионы православных людей. Мы исторически, духовно и кровно связаны с населением этих территорий, мы – единый православный мир. Поэтому в решении данного вопроса категорически нельзя идти на поводу у украинских бездумных политиков.

Являясь по должности хранителем и архипастырем душ человеческих, Вы, Владыка, сегодня всерьез рискуете войти в мировую историю разрушителем Православного Мира.

Напоминаем Вам, Ваше Святейшество, что российское казачество и, в частности, казаки Кубанского казачьего войска издавна были истинным «Воинством Христовым», рыцарями православия, которые всегда были и остаются готовыми выступить на защиту единства и целостности своего Отечества и своей Матери-Церкви.