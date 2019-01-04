Итоги 2018 года по результатам опросов
Компания «Медиалогия» составила рейтинги по итогам года за период с января по декабрь 2018 года.
Данные по российским СМИ.
ТОП – 5 политиков:
|
Место в рейтинге
|
Персона
|
Кол-во сообщений
|
1
|
Владимир Путин
|
3 694 852
|
2
|
Дмитрий Медведев
|
626 960
|
3
|
Сергей Собянин
|
333 371
|
4
|
Сергей Лавров
|
257 132
|
5
|
Андрей Воробьев
|
224 757
ТОП – 5 спортсменов:
|
Место в рейтинге
|
Персона
|
Кол-во сообщений
|
1
|
Артем Дзюба
|
107 568
|
2
|
Александр Кокорин
|
97 794
|
3
|
Павел Мамаев
|
79 612
|
4
|
Игорь Акинфеев
|
75 384
|
5
|
Хабиб Нурмагомедов
|
67 879
ТОП – 5 актеров:
|
Место в рейтинге
|
Персона
|
Кол-во сообщений
|
1
|
Константин Хабенский
|
27 819
|
2
|
Армен Джигарханян
|
27 604
|
3
|
Сергей Безруков
|
20 850
|
4
|
Данила Козловский
|
20 164
|
5
|
Владимир Машков
|
14 978
ТОП – 5 музыкантов:
|
Место в рейтинге
|
Персона
|
Кол-во сообщений
|
1
|
Ольга Бузова
|
132 757
|
2
|
Алла Пугачева
|
80 499
|
3
|
Филипп Киркоров
|
70 302
|
4
|
Сергей Шнуров
|
47 088
|
5
|
Тимати
|
44 586
ТОП – 5 писателей:
|
Место в рейтинге
|
Персона
|
Кол-во сообщений
|
1
|
Захар Прилепин
|
18 606
|
2
|
Гузель Яхина
|
16 769
|
3
|
Людмила Улицкая
|
5 720
|
4
|
Борис Акунин
|
5 434
|
5
|
Алексей Иванов
|
5 319
ТОП – 5 телепрограмм:
|
Место в рейтинге
|
Программа
|
Кол-во сообщений
|
1
|
Голос
|
43 496
|
2
|
Вечер с Владимиром Соловьевым
|
30 282
|
3
|
60 минут
|
21 012
|
4
|
Пусть говорят
|
20 922
|
5
|
Вечерний Ургант
|
17 769
ТОП – 5 фильмов:
|
Место в рейтинге
|
Фильм
|
Кол-во сообщений
|
1
|
Собибор
|
19 808
|
2
|
Движение вверх
|
19 579
|
3
|
Лето
|
19 336
|
4
|
Мстители: Война бесконечности
|
19 081
|
5
|
Черная Пантера
|
16 877
ТОП – 5 российских сериалов:
|
Место в рейтинге
|
Сериал
|
Кол-во сообщений
|
1
|
Полицейский с Рублевки
|
3 976
|
2
|
Ольга
|
3 309
|
3
|
Домашний арест
|
3 092
|
4
|
Мажор
|
3 034
|
5
|
Улетный экипаж
|
1 511
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