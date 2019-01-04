Итоги 2018 года по результатам опросов

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Компания «Медиалогия» составила рейтинги по итогам года за период с января по декабрь 2018 года.

Данные по российским СМИ.

ТОП – 5 политиков:

Место в рейтинге Персона Кол-во сообщений 1 Владимир Путин 3 694 852 2 Дмитрий Медведев 626 960 3 Сергей Собянин 333 371 4 Сергей Лавров 257 132 5 Андрей Воробьев 224 757

ТОП – 5 спортсменов:

Место в рейтинге Персона Кол-во сообщений 1 Артем Дзюба 107 568 2 Александр Кокорин 97 794 3 Павел Мамаев 79 612 4 Игорь Акинфеев 75 384 5 Хабиб Нурмагомедов 67 879

ТОП – 5 актеров:

Место в рейтинге Персона Кол-во сообщений 1 Константин Хабенский 27 819 2 Армен Джигарханян 27 604 3 Сергей Безруков 20 850 4 Данила Козловский 20 164 5 Владимир Машков 14 978

ТОП – 5 музыкантов:

Место в рейтинге Персона Кол-во сообщений 1 Ольга Бузова 132 757 2 Алла Пугачева 80 499 3 Филипп Киркоров 70 302 4 Сергей Шнуров 47 088 5 Тимати 44 586

ТОП – 5 писателей:

Место в рейтинге Персона Кол-во сообщений 1 Захар Прилепин 18 606 2 Гузель Яхина 16 769 3 Людмила Улицкая 5 720 4 Борис Акунин 5 434 5 Алексей Иванов 5 319

ТОП – 5 телепрограмм:

Место в рейтинге Программа Кол-во сообщений 1 Голос 43 496 2 Вечер с Владимиром Соловьевым 30 282 3 60 минут 21 012 4 Пусть говорят 20 922 5 Вечерний Ургант 17 769

ТОП – 5 фильмов:

Место в рейтинге Фильм Кол-во сообщений 1 Собибор 19 808 2 Движение вверх 19 579 3 Лето 19 336 4 Мстители: Война бесконечности 19 081 5 Черная Пантера 16 877

ТОП – 5 российских сериалов: