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Итоги 2018 года по результатам опросов

Компания «Медиалогия» составила рейтинги по итогам года за период с января по декабрь 2018 года.

Данные по российским СМИ.

ТОП – 5 политиков:

Место в рейтинге

Персона

Кол-во сообщений

1

Владимир Путин

3 694 852

2

Дмитрий Медведев

626 960

3

Сергей Собянин

333 371

4

Сергей Лавров

257 132

5

Андрей Воробьев

224 757

 

ТОП – 5 спортсменов:

Место в рейтинге

Персона

Кол-во сообщений

1

Артем Дзюба

107 568

2

Александр Кокорин

97 794

3

Павел Мамаев

79 612

4

Игорь Акинфеев

75 384

5

Хабиб Нурмагомедов

67 879

 

ТОП – 5 актеров:

Место в рейтинге

Персона

Кол-во сообщений

1

Константин Хабенский

27 819

2

Армен Джигарханян

27 604

3

Сергей Безруков

20 850

4

Данила Козловский

20 164

5

Владимир Машков

14 978

 

ТОП – 5 музыкантов:

Место в рейтинге

Персона

Кол-во сообщений

1

Ольга Бузова

132 757

2

Алла Пугачева

80 499

3

Филипп Киркоров

70 302

4

Сергей Шнуров

47 088

5

Тимати

44 586

 

ТОП – 5 писателей:

Место в рейтинге

Персона

Кол-во сообщений

1

Захар Прилепин

18 606

2

Гузель Яхина

16 769

3

Людмила Улицкая

5 720

4

Борис Акунин

5 434

5

Алексей Иванов

5 319

 

ТОП – 5 телепрограмм:

Место в рейтинге

Программа

Кол-во сообщений

1

Голос

43 496

2

Вечер с Владимиром Соловьевым

30 282

3

60 минут

21 012

4

Пусть говорят

20 922

5

Вечерний Ургант

17 769

 

ТОП – 5 фильмов:

Место в рейтинге

Фильм

Кол-во сообщений

1

Собибор

19 808

2

Движение вверх

19 579

3

Лето

19 336

4

Мстители: Война бесконечности

19 081

5

Черная Пантера

16 877

 

ТОП – 5 российских сериалов:

Место в рейтинге

Сериал

Кол-во сообщений

1

Полицейский с Рублевки

3 976

2

Ольга

3 309

3

Домашний арест

3 092

4

Мажор

3 034

5

Улетный экипаж

1 511
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Категория: Новости / Официальные новости

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