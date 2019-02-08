Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет до нового пенсионного возраста

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С 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста, а так же сохранение для граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста, например, по уплате имущественного и земельного налогов.

Появились и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных положений.

Например, в 2019 году, когда пенсионный возраст будет повышен на один год и составит 56 лет и 61 год, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 51 год, и мужчины, достигшие 56 лет. То есть, женщины 1964-1968 годов рождения, мужчины 1959-1963 годов.

Таким образом, при отнесении к категории лиц предпенсионного возраста в целях предоставления таким гражданам льгот и (или) мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, главным критерием следует считать возраст.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по Спискам № 1, N° 2 и др., дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и соответственно права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин- водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола. Граждане предпенсионного возраста освобождены от уплаты имущественного налога или налога с шести соток земли. Льготой пользуются женщины с 55 лет и мужчины с 60. Для её получения достаточно будет подать заявление в налоговый орган, а он уже сам сделает запрос в ПФР, чтобы подтвердить предпенсионный статус.

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому направлению в рамка межведомственного взаимодействия. Благодаря ему все органы власти смогут получать актуальную информацию для предоставления мер социальной поддержки в отношении отдельно взятого человека.

У лиц предпенсионного возраста ещё будут два оплачиваемых дня в год на диспансеризацию. Сама диспансеризация пройдёт бесплатно за счёт средств ОМС, а отпуск оплатит работодатель. Но здесь как раз понадобится справка из ПФР или от работодателя. Сейчас уже более тысячи компаний заключили соглашения с УПФР в г.Новороссийске о заблаговременной работе по назначению пенсий, и у половины из них есть допсоглашения о подтверждении статуса предпенсионера. Сейчас мы продолжаем эту работу.