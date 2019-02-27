Владимир Синяговский: Не надо спекулировать «пенсионной темой»…

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Депутат Государственной Думы от фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ Владимир Синяговский о пенсионной реформе:

"В своем ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поручил провести индексацию пенсий и ежемесячных выплат сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно, а выплаты за первые месяцы текущего года – пересчитать и доплатить пенсионерам те деньги, которые они недополучили.

Очень важно, что Президент, принимая те или иные решения, руководствуется не только правовыми нормами, не только экономической целесообразностью, но и просто пониманием чувства справедливости.

Яркий пример – это ситуация с пенсиями. Да, в свое время мы приняли очень важное решение, о доплате из федерального или регионального бюджета тем пенсионерам, чьи пенсии ниже прожиточного минимума. Однако в некоторых регионах эта мера, направленная на улучшение жизненного уровня наших пожилых граждан, получила неверную трактовку. Если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, а кое-где, вообще, прекратили выплаты. И люди вполне справедливо чувствуют себя обманутыми. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно.

Думаю, эти поручения Президента, кроме своей очевидной социальной значимости, ещё и прекрасный ответ некоторым нашим оппонентам, которые до сих пор пытаются спекулировать «пенсионной темой» и набирать политические очки за счёт очень непростых задач, которые сегодня стоят перед государством по реализации пенсионной реформы."