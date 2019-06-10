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12 июня - День России

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с государственным праздником - Днем России.

"Дорогие друзья! Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником - Днем России!
Наша страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством, объединившая в рамках единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы.
Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, ответственности зависит экономическое и социальное процветание державы.
Пусть каждый ваш день будет наполнен гордостью за российский народ и нашу святую землю, такую огромную и родную для всех нас!
От всей души желаю здоровья, благополучия и успеха во всех делах во имя малой Родины и Великой России! Мира и добра!
С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."
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Категория: Новости / Официальные новости

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