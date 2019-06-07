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Владимир Синяговский: Надо быть достойными наших предков и уметь, как они, защищать нашу Родину...

Казачий полковник, депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский встретил на полигоне в станице Раевской атамана Кубанского казачьего войска, казачьего генерала Николая Долуду. Их приветствовал атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин. 

Казаки-черноморцы на полигоне в станице Раевская проводят очередные военно-полевые сборы. Место сборов выбрано не случайно. Полевой лагерь разместился на месте первого форта на территории города-героя Новороссийска. Его строили под руководством Николая Раевского 180 лет назад.

Атаман Кубанского войска принял участие в открытии памятника генералу Раевскому от благодарных потомков.

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Категория: Новости / Официальные новости

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