Владимир Синяговский: Надо быть достойными наших предков и уметь, как они, защищать нашу Родину...

/Официальные новости/

Казачий полковник, депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский встретил на полигоне в станице Раевской атамана Кубанского казачьего войска, казачьего генерала Николая Долуду. Их приветствовал атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин.

Казаки-черноморцы на полигоне в станице Раевская проводят очередные военно-полевые сборы. Место сборов выбрано не случайно. Полевой лагерь разместился на месте первого форта на территории города-героя Новороссийска. Его строили под руководством Николая Раевского 180 лет назад.

Атаман Кубанского войска принял участие в открытии памятника генералу Раевскому от благодарных потомков.