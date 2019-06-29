МТРК «Краснодар» возглавил Максим Жмутский

/Официальные новости/

Нового руководителя МТРК «Краснодар» 19 июня представили коллективу заместитель главы Краснодара Виталий Косенко и руководитель краевого департамента информационной политики Владимир Пригода.

Максим Жмутский ранее был пресс-секретарем главы Геленджика. Позже перешел на работу в пресс-службу администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне 2015 года МТРК возглавил Александр Палазов. В 2017 году должность руководителя телеканала заняла главный редактор газеты «Кубанские новости» Елена Золотова.

Источник: https://kuban24.tv/item/mtrk-krasnodar-1vozglavil1-maksim-zhmutskij