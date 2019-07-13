/Официальные новости/

Консорциум российских компаний займется развитием экосистемы хранения данных

GS Nanotech (ОАО «ДжиЭс-Нанотех») — одно из ведущих в Восточной Европе предприятий по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции. GS Nanotech – динамично развивающийся частный научно-производственный центр в области микроэлектроники.

10 июля 2019 года в рамках выставки «ИННОПРОМ» между центром разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech, компанией «ДЕПО Электроникс» и Петрозаводским государственным университетом подписано соглашение о создании консорциума, нацеленного на развитие в России экосистемы разработчиков и производителей продуктов и сервисов для систем хранения данных (СХД) для формирования рынка конкурентоспособных решений.

Источник: Пресс-служба компании «GS Group»

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»

Эксперты обсудили либерализацию ОСАГО

Похудение с угрозой для жизни

Волховские игры

Парусная регата «Кубок «Порт Приморск» собрала более 200 участников

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!