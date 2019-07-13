Консорциум российских компаний займется развитием экосистемы хранения данных

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GS Nanotech (ОАО «ДжиЭс-Нанотех») — одно из ведущих в Восточной Европе предприятий по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции. GS Nanotech – динамично развивающийся частный научно-производственный центр в области микроэлектроники.

10 июля 2019 года в рамках выставки «ИННОПРОМ» между центром разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech, компанией «ДЕПО Электроникс» и Петрозаводским государственным университетом подписано соглашение о создании консорциума, нацеленного на развитие в России экосистемы разработчиков и производителей продуктов и сервисов для систем хранения данных (СХД) для формирования рынка конкурентоспособных решений.

Источник: Пресс-служба компании «GS Group»