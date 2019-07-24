Пособия по уходу за ребёнком продлят до 3-х лет и их получат почти 70% молодых семей

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Депутаты Государственной Думы приняли закон, согласно которому дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

В настоящее время правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка могут воспользоваться семьи, если ребенок родился после 1 января 2018 года, является гражданином РФ и, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную в регионе.

«Размер пособий по уходу за ребёнком и сроки выплат давно нуждались в пересмотре. Президентом в ходе прямой линии предложены решения, согласно которым молодые семьи получат поддержку в размере более 10 тысяч рублей на ребёнка при среднедушевом доходе, не превышающем 2-х прожиточных минимумов, а это сегодня - 22,6 тысяч рублей на члена семьи или 67,7 тысяч рублей на семью из трёх человек. Сроки выплат пособий также будут увеличены, до достижения ребёнком трёх лет. Это позволит семьям, при необходимости, продлить одному из родителей отпуск по уходу за ребёнком без снижения доходов семейного бюджета. На реализацию мероприятий в федеральном бюджете запланировано 74,9 млрд рублей. Ожидается, что количество семей в стране, получающих выплаты, увеличится до 70 процентов. Нужно отметить, что эта мера поддержки не только сопоставима с преференциями, предусмотренными в европейских странах, но по срокам выплат и превышающая аналогичные льготы. В числе прочих мер это позволит выполнить показатели рождаемости, установленные национальным проектом «Демография»», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Ольга Береговенко, пресс-секретарь