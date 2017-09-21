Прожиточный минимум на II квартал пределен в размере 10329 рублей

/Общество/

Постановление от 19 сентября 2017 года №1119. Величина прожиточного минимума в целом по России за II квартал 2017 года определена в размере 10329 рублей (что на 4,2% больше, чем в I квартале 2017 года), для трудоспособного населения – 11163 рубля (что на 4,3% больше, чем в I квартале 2017 года), пенсионеров – 8506 рублей (что на 4% больше, чем в I квартале 2017 года), детей – 10160 рублей (что на 4,1% больше, чем в I квартале 2017 года).

Квартальный прожиточный минимум в целом по России не влияет на объём мер социальной поддержки нуждающихся в ней граждан. Он нужен главным образом для мониторинга уровня жизни населения. Для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, социальных выплат, формирования федерального бюджета применяется годовая величина прожиточного минимума.

При предоставлении государственной социальной помощи малоимущим гражданам и различных региональных мер социальной поддержки, в том числе пособия на ребёнка, ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям на третьего ребёнка и последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, используется величина прожиточного минимума, установленная в субъекте Федерации.