Иностранцев отлучили от информации?

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Законопроект об ограничении доли иностранцев в «значимых информационных ресурсах» - это «перекручивание гаек». Такую оценку документу дал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

По мнению министра, законопроект направлен против «Яндекса» и Mail.ru Group, которые являются «национальным достоянием России» и глава Минкомсвязи выступает категорически против этого документа.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который должен ограничить иностранное участие в «значимых информационных ресурсах». Доля владения иностранцами не должна превышать 20%.

Кроме главы Минкомсвязи, против этого документа вступили и эксперты.Директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк назвал документ пустой демагогией и попыткой ударить по работающим компаниям.

«Просто демагогия и попытка поговорить, что все для русских, все для бедных, а нерусских давайте гнать. Мы бьем по нашим российским компаниям и мешаем им развиваться. IT-компании в России – это тот редкий случай, когда Google имеет меньшую долю, чем «Яндекс». Настоящие иностранцы в России представлены хуже, чем отечественные структуры. Вроде, кажется, что хотят сделать, чтобы иностранцы чем-то меньше владели, но у нас компаниями владеют русские. Просто у них структура бизнеса такая, что холдинговые компании находятся не в России и кажется, что они иностранные», - рассказал Эдуард Савуляк.

«Яндекс» и Mail.ru Group заявили, что в нынешнем виде документ не должен быть принят Госдумой. Вместе с тем, представители IT-гигантов согласны участвовать в обсуждении законопроекта.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru