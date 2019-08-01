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С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2018 году пенсионеров

С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии. Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля.

Согласно предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат около 24 тысяч работавших в 2018 году пенсионеров Новороссийска. Размер увеличения составил от нескольких копеек до 261 рубля. Среднее увеличение по г.Новороссийску 182,04 руб.

Источник: Демина Нина Александровна, Заместитель начальника управления ПФР

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Категория: Новости / Официальные новости

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