В Росгвардии рассказали, зачем им земли и помещения муниципалитетов

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В России могут разрешить региональным властям предоставлять здания и земельные участки войскам Росгвардии на период подготовки и выполнения ими служебно-боевых задач. Об этом говориться в постановлении правительства.

«Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований (местные администрации) и их должностные лица (далее - органы исполнительной власти) предоставляют войскам национальной гвардии объекты на период подготовки и выполнения войсками национальной гвардии служебно-боевых задач», - цитирует документ РИА Новости.

Советник главы Росгвардии по взаимодействию со СМИ, бывший руководитель управления общественных связей МВД, генерал-майор официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в интервью радио Sputnik объяснил суть постановления. По его словам, это не коснется частных лиц.

«В данном документе речи идет о возможном предоставлении помещений, различных жилых и участков, нежелых помещений для нужд подразделений Росгвардии, которые выполняют специальные задачи. Речь, прежде всего, и только, идет о взаимоотношении между подразделениями Росгвардии и соответствующими органами местной власти. Проект данного документа не затрагивает интересы граждан, физических лиц. И речи здесь не идут о возможном использовании квартир, домов, либо другой площади, которая принадлежит гражданам. Хочу привести конкретный пример, группировка Росгварии в данный момент выполняет задачи по ликвидации последствий ЧС при затоплении в Иркутской области. И в данном случае подразделениям Росгвардии необходимы были помещения для размещения личного состава, для организации питания, организации медицинского обеспечения. Здесь речь идет о заключении соответствующих договоров с муниципалитетами о выделении под эти нужды соответствующих помещений. Это могут быть только муниципальные помещения - общежития, учебные заведения», - отметила советник главы Росгвардии.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/