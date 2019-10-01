Взаимодействие законодательной и исполнительной властей дают результаты

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский в рамках региональной недели провел рабочую встречу с главой администрации города-курорта Горячий ключ Александром Кильганкиным.

В ходе беседы они обсудили ход реализации национальных проектов на территории муниципального образования. Отмечена положительная динамика участия Горячего ключа в программах "Дороги" и "Комфортная городская среда".

Также стали понятны пути решения проблем аварийного жилья: сроки выселения и источники финансирования. Глава города-курорта поднял вопрос по блокированному жилью, которое не вошло в федеральную новую программу. Депутат пообещал продолжить прорабатывать эту тему в федеральном правительстве.