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Взаимодействие законодательной и исполнительной властей дают результаты

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский в рамках региональной недели провел рабочую встречу с главой администрации города-курорта Горячий ключ Александром Кильганкиным.

В ходе беседы они обсудили ход реализации национальных проектов на территории муниципального образования. Отмечена положительная динамика участия Горячего ключа в программах "Дороги" и "Комфортная городская среда".

Также стали понятны пути решения проблем аварийного жилья: сроки выселения и источники финансирования. Глава города-курорта поднял вопрос по блокированному жилью, которое не вошло в федеральную новую программу. Депутат пообещал продолжить прорабатывать эту тему в федеральном правительстве.

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Категория: Новости / Официальные новости

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