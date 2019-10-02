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Региональную неделю депутат проводит в округе

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел рабочую встречу с председателем городской думы Новороссийска Александром Шаталовым.

Подводя итоги проведенных дополнительных выборов в городскую думу, депутаты с удовлетворением отметили убедительную победу кандидатов от партии "Единая Россия". "Через год предстоят большие выборы в Новороссийске. Будем выбирать новый состав городской думы. И уже сегодня фракции нашей партии нужно начать работу к их подготовке, - отметил Владимир Синяговский - Готов оказать содействие!"

Далее разговор пошел о ходе реализации национальных проектов в городе-герое Новороссийске. Особое внимание уделили программам "Дороги" и "Комфортная городская среда".

Депутат Госдумы проинформировал коллегу о работе над законопроектом с поправками в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

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Категория: Новости / Официальные новости

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