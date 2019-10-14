Владимир Синяговский: Законопроект является продолжением государственной политики по выводу из тени контрафактного крепкого алкоголя...

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В Госдуме рассматривают вопрос об установлении жесткого контроля за оборотом медицинского спирта, в том числе и в оптовых аптеках.

Комментарий по этому вопросу редакции дал депутат Государственной Думы Владимир Синяговский:

-Это про этиловый спирт. Предложенные в действующее законодательство поправки - это система мер по контролю над оборотом, так называемого медицинского спирта, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов. То есть, законопроект направлен на вывод контрафактной продукции из тени, также в него предлагается включить производство медицинских изделий и лекарственных средств. Он разработан группой сенаторов во главе с первым зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергеем Рябухиным.

Стоит отметить, что в 1995 году был принят Закон о государственном урегулированиям производства и оборота этилового спирта, но он устарел. Поэтому в него постоянно вносятся изменения. Для совершенствования законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции была создана ЕГАИС — государственная электронная система, которая отслеживает движение спиртосодержащего товара по всей цепочке от производителя к потребителю. Однако оборот медицинского спирта и производство спиртосодержащих лекарств, так и не вошли в сферу государственного регулирования.

Наши коллеги из Совета Федерации считают, что эта законодательная лазейка стала одним из главных факторов производства контрафактного алкоголя. В своём выступлении мой коллега депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко отметил: «Медицина сегодня потребляет 4 млн. декалитров безакцизного медицинского спирта 2 млн. из них идут на медицинские манипуляции, а 2 идут на так называемую фармацевтическую промышленность, и вот эти 2 млн. находятся в руках полулегальной мафии, которая использует гораздо больше безакцизного медицинского спирта, и производит продукцию, которую потребляют, в том числе и дети».

Законопроект, уже одобрен Правительством и, прежде всего, предлагает обязать компании, которые занимаются оптовой торговлей, перевозкой и хранением медицинского спирта, передавать в ЕГАИС данные об объёмах закупок, хранения и поставок товара. При этом обособленным подразделениям компаний, которые производят этиловый спирт, будет запрещено параллельно производить спиртосодержащие лекарства и фармацевтические субстанции спирта (этанол).

Кроме того, оптовые аптеки будут обязаны хранить закупленный этанол в таре объёмом не больше литра. В документе предлагается запретить производство медицинского спирта с использованием основного технологического оборудования для производства этилового спирта. Также вводится запрет на реализацию фармацевтической субстанции этилового спирта организациям, занимающимся разведением, выращиванием, содержанием животных.

Я, думаю, что предложенный законопроект № 714648-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения требований к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств) является продолжением государственной политики по выводу из тени контрафактного крепкого алкоголя и при учёте высказанных замечаний и уточнений поддержан парламентом в первом чтении.