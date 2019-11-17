Депутаты рассмотрели поправки кабмина в Жилищный кодекс РФ

/Официальные новости/

Государственная дума в первом чтении рассмотрела законопроект, регламентирующий новый механизм расселения аварийного жилья. Документ был предложен Правительством РФ.

В нём также оговаривается, что собственникам квартир в аварийных или подлежащих реконструкции домах временное жилье из маневренного фонда может быть предоставлено до завершения работ, также как денежная компенсация на покупку новой жилплощади на срок не более двух лет.

— Наша фракция в целом поддержала предложение Правительства, — прокомментировал решение парламента депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский. – В нём в частности значительно расширяются полномочия региональных органов власти по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Кроме того, в поправках в Жилищный кодекс уточняется, что «размер возмещения за изымаемое жилое помещение, расположенное в признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирном доме, рассчитывается в порядке, установленном правительством РФ». Региональные власти также получают право предпринимать собственный действия по поддержке граждан, правда, лишь в том случае, когда жилплощадь у гражданина единственная.

Однако в документе, на наш взгляд, на сегодняшний день существует целый ряд недоработок, которые следует исправить и уточнить. Думаю, что нам следует во втором чтении рассмотреть ряд подзаконных актов уточняющих и конкретизирующих именно механизм реализации этого нужного и актуального предложения кабмина.

Источник: http://gosnovosti.com/2019/11/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8/