Новое пожарное подразделение открыли в Подмосковье

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В среду, 25 декабря, в деревне Дубранивка городского округа Шаховская состоялось открытие и постановка на боевой учёт отдельного пожарного поста 298-й пожарной части Волоколамского территориального управления Московской областной противопожарно-спасательной службы.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин уточнил, что это уже шестое депо, построенное в г.о. Шаховская в рамках реализации программы губернатора «Безопасность Подмосковья».

«В подразделении находятся две пожарные автоцистерны, дежурство несут 13 бойцов. В районе выезда подразделения 12 населенных пунктов, в которых постоянно проживают 3650 жителей. В Шаховской решаются все вопросы, связанные с безопасностью людей и хочется выразить огромную благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что жители Подмосковья могут жить и спасть спокойно», - сказал Игорь Сорокин.

Заместитель начальника Московской областной противопожарно-спасательной службы также поздравил спасателей с их профессиональным праздником, который отмечается в России 27 декабря.

«Все зависит от людей, которые здесь работают. Невозможно никакой техникой затушить пожар, ведь все делают люди. Огромное спасибо и низкий поклон тем, кто выбрал профессию спасатель. День спасателя — это универсальный праздник для тех, кто в мирное время выполняет боевые задачи не на бумаге, не на учениях, а в реальной обстановке, спасая жизни людей, здания, сооружения, обеспечивая надежную защиту населения и территорий. В преддверии праздника хочу пожелать всем здоровья, добра, любви, исполнения желаний, спокойного празднования Нового года и всего самого наилучшего!», - заключил Игорь Сорокин.

В ходе торжественного мероприятия Игорь Сорокин вручил работникам Волоколамского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» награды, почетные грамоты, благодарности от ГУ МЧС России по Московской области; почётные грамоты, благодарности от начальника Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области и награду «Россоюзспас».

Заместитель главы городского округа Шаховская Галина Воробьева вручила благодарственные письма губернатора Московской области и юбилейные медали «90 лет Московской области» работникам Волоколамского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Кроме того, работники Московской областной противопожарно-спасательной службы были награждены благодарственными письмами и ценными подарками от Московской областной Думы.

«День спасателя — это не просто праздник, это праздник мужественных, умных, талантливых людей. Меня радует, что сегодня наше торжественное мероприятие проходит именно на Шаховской земле, и мы открываем новое пожарное подразделение, которое начнет сегодня работать в полном объеме. В Шаховской решаются все вопросы, связанные с безопасностью людей. Практически ежегодно мы открываем пожарные депо в нашем округе, и школы и детские сады получают прикрытие, это важно. А самое важное, это люди, люди, которые работают изо дня в день, и днем и ночью. Говорят, что спасатели — это те люди, которые спят-то, закрыв один глаз, потому что, если пришла беда, он должен быть в боевой готовности. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, за то, что вы выбрали такую службу, за то, что вы – настоящие спасатели!», - заключила Галина Воробьева.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас",