Путин прибыл в Дамаск

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Президент России Владимир Путин во вторник прибыл с визитом в Дамаск, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска», — приводит его слова ТАСС.

«В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад», — сообщил Песков. «Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», — добавил Песков.

Представитель Кремля сообщил, что в ходе визита Путина в Сирию в Дамаске прошли переговоры российской и сирийской делегаций.

«В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, «Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни».

8 января Владимир Путин, как ожидается, посетит Турцию. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/politics/43463168/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink