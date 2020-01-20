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В порту «Новороссийск» запрещено к ввозу более 400 тонн зараженных апельсинов из Египта

В морском порту «Новороссийск» с 3 по 10 января 2020 года инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора при в 12 партиях апельсинов весом более 400 тонн прибывших из Египта, был выявлен в живом состоянии карантинный объект для РФ - средиземноморская плодовая муха.

Данный энтообъект подтвержден заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации все заражённые апельсины были запрещены к ввозу в страну.

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Категория: Новости / Официальные новости

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