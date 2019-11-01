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В Египет снова возвращено несколько партий зараженных гранатов

В морском порту «Новороссийск» при проведении Южного межрегионального управления Россельхознадзора при досмотре в 7 партиях гранатов весом более 220 тонн, прибывших из Египта, выявлен в живом состоянии карантинный объект для РФ- средиземноморская плодовая муха.

Данный энтообъект подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации все заражённые апельсины были запрещены к ввозу в нашу страну.

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)) – относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / В мире

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