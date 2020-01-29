Владимир Синяговский встретился с главой города Новороссийска Игорем Дяченко по «контрольным» вопросам

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В рамках региональной недели состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы Владимира Синяговского и главы города-героя Новороссийска Игоря Дяченко. В ходе встречи состоялось обсуждение «контрольных» вопросов и пошаговое их решение.

Подобные встречи в Новороссийске, уже стали традицией, ведь парламентарий убежден, что решение вопроса возможно только при постоянном контроле.

«В мой адрес поступает довольно большое количество обращений. Ни одно не остается без внимания. Некоторые вопросы возможно решить оперативно, так сказать в «ручном режиме». Остальные детально прорабатываются, составляется «дорожная карта» и остаются на контроля до полного решения. И именно такие встречи позволяют отслеживать ход решения вопросов и при необходимости оперативно вносить корректировки. Хотелось бы отметить работу и сказать слова благодарности главе города Игорю Дяченко и его команде за оперативное реагирование и плодотворное взаимодействие в решении обозначенных жителями вопросов. Ведь умение слышать людей – одна из важнейших составляющих в нашей работе» - прокомментировал Владимир Синяговский.