Казачье войско на знаковом рубеже

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На отчетном сборе войскового атамана Кубани Николай Долуда заявил о своем намерении уже в текущем году создать молодежную казачью организацию России.

Кубанские казаки собрались на отчетный сбор войскового атамана, чтобы не только оценить результаты работы, но и определить стратегии дальнейшего развития основных направлений деятельности казачества как в Краснодарском крае, так и на уровне федерации.

Знаковое событие началось с торжественного внесения знамени Кубанского казачьего войска, кубанского и российского флагов, Жалованной грамоты Екатерины II, а также уникальной иконы.

В зал торжественно были также внесены символ атаманской власти - булава и пернач, российские знамена, подаренные казакам последним императором России Николаем II, мощи преподобного Ильи Муромского-Печерского. Митрополит Екатеринодарский Исидор провел молитву и благословил собравшихся. В сборе приняли участие 1100 человек. В их числе 400 выборных казаков, 557 атаманов всех уровней, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации Владимир Гурба, глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Алексей Ермаков, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Синяговский, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрий Ламейкин, начальник ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимир Андреев, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, заместитель начальника управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю Анатолий Витов, начальник Управления на транспорте Министерства внутренних дел РФ по ЮФО Андрей Рыбинский, первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов, заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю Игорь Журавлев, министры ведомств Краснодарского края по образованию - Елена Воробьева, по культуре - Виктория Лапина, и. о. начальника управления Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю Надежда Фокина, генеральный директор ГБНТУ «Кубанский казачий хор» Виктор Захарченко.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

В своем отчетном докладе в должности «головы казачества Кубани» Николай Долуда привел цифры, наглядно демонстрирующие, как много сделано за последние годы. К примеру, на момент возрождения казачества на Кубани была лишь одна профильная школа. А сегодня 4,5 тысячи классов казачьей направленности и уже 17 казачьих детских садов. Число казаков выросло до 55 тысяч. Создана и успешно действует казачья дружина, которая работает на постоянной основе. Казаки охраняют не только общественный порядок, лесные ресурсы, но и государственную границу; участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. А ведь еще 10-15 лет назад ничего этого не было, а если и было, то стихийно, разово и не масштабно.

— Являясь атаманом Кубанского казачьего войска уже 12 лет, я благодарен всем, кто меня поддерживал в вопросах становления и развития казачьих обществ на Кубани, которые стали надежным фундаментом российского казачьего войска. Хочется выразить огромную благодарность тем казакам, которые стояли у истоков возрождения кубанского казачества, и отметить особую роль казачества в защите своей Родины. Ведь казак - это воин, так было, так есть и так будет всегда! — отметил в своем докладе Николай Долуда.

Казачий генерал также добавил, что сегодня Кубанское казачье войско - это четкий и отлаженный механизм, который честно и добросовестно выполняет поставленные задачи. А задачи, поставленные непосредственно руководством страны, будут решаться им теперь в новой должности. Николай Александрович поделился планом работы в столице.

— Первым делом я приступлю к внесению предложений о поправках в Конституцию Российской Федерации. Они поддержаны казаками Кубани. Кроме того, в ближайшее время мне необходимо объехать все реестровые казачьи войска и общества страны и лично посмотреть реальную обстановку, как выстроена их система образования, как выполняются требования о несении государственной службы, а также планирую в этом году создать молодежную казачью организацию России, — сказал Николай Долуда в беседе после регламентированной части сбора.

САМИ СЕБЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сегодня необходимо развивать систему казачьего образования, совершенствовать экономику так, чтобы казачье общество стало абсолютно самодостаточным.

В пользовании войска находится 22 тысячи гектаров земли. Экономику казачества нужно развивать, уверен губернатор. Благодаря льготным условиям стоит задача подняться на самостоятельный уровень.

Кубанское казачество благодаря Николаю Долуде, по словам губернатора, стало другим: оно сделало реальные шаги вперед во всех направлениях, прошло процесс становления. И одна из главных его заслуг в том, что он «смог поселить в форму содержание, достойное настоящего казака».

По словам Вениамина Кондратьева, именно с целью эффективного развития экономики казаки были интегрированы во власть: назначены на должности заместителей глав районов. Чтобы изнутри видеть приоритетные направления развития страны и работать над ними вместе с казачьим обществом и войском. Губернатор Кубани также призвал всех, кто называет себя казаком и носит форму, стать примером для своих детей.

К сбору обратился и председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Он напомнил об эффективном сотрудничестве законодательной власти и Кубанского казачьего войска, которое было налажено совместно с Николаем Долудой.

— Мы разработали закон о привлечении казаков на службу, о мерах соцзащиты, об основе регулирования земельных отношений. Сегодня казачество активно включается во власть, участвует в работе профильных комитетов, — добавил спикер кубанского парламента и вручил Николаю Долуде медаль за вклад в развитие законодательства.

БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ

На строительство знакового для Кубани казачьего кадетского корпуса им. атамана М. П. Бабыча направлено 2 млрд рублей. Это серьезные деньги, которые не просто выделены из бюджета, а инвестированы в будущее, так как кадетские корпуса выпускают профессионалов всего дела. Кубанские дети смогут получить достойное, конкурентное на современном рынке образование и внести свой вклад в развитие Краснодарского края.

С этой же целью сегодня не только проводится большая работа с молодежью, которая должна стать основой воспитания будущих казаков и казачек, но охранная функция в школах передана представителям районных казачьих войск. Чтобы у детей с малых лет формировалось положительное отношение к казакам как к идеалу достойного и воспитанного человека, который способен защитить в любой ситуации.

Продолжить работу по развитию государственной службы, экономики, воспитанию казачьей молодежи предстоит новому атаману. На отчетном сборе Николай Долуда сложил свои полномочия и передал атаманскую булаву первому заместителю, казачьему полковнику Николаю Первакову. Он будет исполнять эти обязанности полгода, вплоть до избрания нового атамана. Кроме того, в ходе сбора была принята новая структура Кубанского казачьего войска и утвержден план мероприятий на ближайший год. Сбор завершился премьерным исполнением гимна Всероссийского казачьего общества.

Источник: https://yugtimes.com/news/54694/