3 февраля не забудь зажечь свечу в окне в память о героях Малой земли
3 февраля в городе-герое Новороссийске пройдет Всекубанская патриотическая акция "Бескозырка". В память о героях высадки десанта на Малой земле в 1943 году соберутся десятки тысяч жителей и гостей со всей России, чтобы пройти в общей колене от "Матроса с гранатой" до места подвига группы матросов во главе с Цезарем Куниковым.
Вот уже который год по инициативе Владимира Синяговского, ныне депутат Госдумы, 3 февраля по всему Новороссийску жители зажигают "Свечу памяти" в своих окнах, участвуя в памятной акции.
Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска предупреждает всех участников памятных мероприятий о дополнительных мерах предосторожности:
Перед использованием необходимо удалить упаковку и элементы декора;
Располагайте свечу в месте, недоступном для детей и животных;
Не ставьте свечу на легко воспламеняемую поверхность;
Не оставляйте зажженную свечу без внимания;
Расстояние между двумя горящими свечами должно быть не менее 10 см;
Не располагайте свечу на сквозняке;
Чтобы свеча лучше горела и не коптила, подрезайте слишком длинный фитиль, он должен быть не более 5-8мм;
Перед повторным зажжением при необходимости расправьте фитиль по центру свечи.
После того, как вы погасили свечу, подрезайте стенки свечи, так чтобы их высота была не более 1-1,5 см;
Не передвигайте и не берите в руки свечу до тех пор, пока свечная масса вокруг фитиля полностью не остыла;
Храните свечи в темном прохладном месте.
Светлая память всем кто защитил мир! Вспомни! Зажги свечу!
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