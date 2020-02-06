Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ранее он занимал должность начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

Глава государства провел встречу с новым руководителем региона, сообщается на сайте Кремля.

Господин Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области. Во время учебы работал юристом в Пермском территориальном управлении министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России). После окончания вуза в 2009 году стал руководителем УФАС по Пермскому краю. В январе 2013 года его назначили на должность начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

Напомним, 21 января губернатор Пермского края Максим Решетников был назначен на должность главы Минэкономики России. Господин Решетников стал единственным членом кабмина из числа действующих губернаторов. Он покинул свой пост досрочно, отработав три года. Выборы губернатора Пермского края должны состояться в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4244266?utm_campaign=push&utm_source=kommersant