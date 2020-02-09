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Ключевая ставка снизилась до минимального уровня за всю историю инфляционного таргетирования
Совет директоров Банка России 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта. Ее уровень составил 6,00% — минимум за всю историю политики инфляционного таргетирования, проводимой с конца 2014 года — начала 2015 года.
В реальном выражении ключевая ставка достигла 2% — нижней границы интервала нейтральной ставки.
Банк России также смягчил сигнал относительно направленности денежно-кредитной политики. В пресс-релизе регулятора по итогам решения говорится, что «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой на ближайших заседаниях».
Источник: пресс-служба ДОМ.РФ
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