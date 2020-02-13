ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с органами внутренних дел реализуется комплекс контрольно-надзорных мероприятий в сфере охраны водных биологических ресурсов, в том числе и на маршрутах их транспортировки в регионе.

В рамках данных мероприятий в городе Анапа пресечен факт транспортировки незаконно добытых водных биологических ресурсов. В автомашине местного жителя было обнаружено более 230 кг. пиленгаса. Ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих законность добычи, приемки, санитарного состояния и транспортировки данного вида водных биологических ресурсов представлено не было.

Пиленгас изъят установленным порядком, в отношении правонарушителя проводятся процессуальные действия.

Согласно Постановления Правительства РФ от 3 ноября 2018 года № 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам», за 1 экземпляр кефалей всех видов (независимо от размера и веса) начисляется такса в размере 685 рублей.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю